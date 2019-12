- Trzem osobom zosta造 przedstawione zarzuty, kt鏎e polega造 na podrabianiu podpis闚 innych os鏏, kt鏎e mia造 bra udzia w szkoleniach - powiedzia Radiu Bia造stok Wojciech Zalesko, szef Prokuratury Rejonowej Bia造stok-P馧noc.

Chodzi o nieprawid這wo軼i w dokumentacji szkole antykorupcyjnych i tych dotycz帷ych polityki antydyskryminacyjnej. Sprawa dotyczy procesu licencyjnego na sezon 2016/17. Ka盥y z klub闚 ubiegaj帷y si o licencj musi zorganizowa dla okre郵onych os鏏 zaj璚ia dotycz帷e powy窺zej tematyki.

“Wnioskodawca musi dowie嗆, 瞠 przynajmniej pierwszy zesp馧, zespo造 m這dzie穎we oraz pierwszy trener lub asystent trenera pierwszego zespo逝 i zespo堯w m這dzie穎wych wzi瘭i udzia w sesji lub szkoleniu po鈍i璚onym zapobieganiu korupcji w sporcie oraz zagro瞠niom uzale積ieniem od gier hazardowych” - czytamy w podr璚zniku licencyjnym. Taki sam paragraf jest w przypadku polityki dyskryminacji. “Wnioskodawca przedstawia Licencjodawcy o鈍iadczenie o spe軟ieniu przedmiotowego kryterium wraz z listami obecno軼i os鏏 uczestnicz帷ych w szkoleniu wraz z podpisem osoby przeprowadzaj帷ej szkolenie” - brzmi instrukcja w sprawie dw鏂h szkole.

Jagiellonia, tak jak ka盥y inny klub takie spotkania corocznie organizuje. Tyle, 瞠 zdaniem prokuratury, kilka lat temu trzy osoby, w czasie tych szkole podpisa造 si za ludzi, kt鏎zy prawdopodobnie byli na wyk豉dach nieobecni. Jak nietrudno si domy郵i chodzi zatem o pi趾arzy pierwszej lub drugiej dru篡ny lub kogo ze sztabu trenerskiego. Prawdopodobnie kogo z by造ch pracownik闚.

- Nie znam tej sprawy i nie wiem o kogo chodzi - powiedzia nam kr鏒ko Cezary Kulesza, prezes Jagiellonii, odsy豉j帷 do wiceprezes.

- My nie znamy danych tych os鏏. To co wa積e. Nikt z pracownik闚 klubu i os鏏 odpowiedzialnych za sp馧k takich zarzut闚 nie otrzyma - zapewnia nas Agnieszka Syczewska. Dodaje, 瞠 Jagiellonia wie o post瘼owaniu, bo jej przedstawiciele sk豉dali w tej sprawie wyja郾ienia, byli ju wzywani przez prokuratur, ale o efektach post瘼owania nikt dot康 nie informowa. Podobnie sprawa wygl康a w Polskim Zwi您ku Pi趾i No積ej.

W PZPN przyznaj, 瞠 niegdy prokuratura z Bia貫gostoku zwraca豉 si z pro軸 o przes豉nie dokument闚 dotycz帷ych procesu licencyjnego klubu, ale potem sprawa ucich豉.

- Na razie nie mamy informacji od prokuratury w sprawie zarzut闚. Je郵i dotr do nas jakie dokumenty, to si nad nimi pochylimy - m闚i Sport.pl ㄆkasz Wachowski, dyrektor departamentu rozgrywek PZPN. Zwraca uwag, 瞠 skoro postawiono zarzuty, to teraz b璠zie toczy si post瘼owanie s康owe, kt鏎e zarzuty mo瞠 potwierdzi lub im zaprzeczy.

- To nie jest moment, kt鏎y wymaga豚y naszej ingerencji – dodaje.