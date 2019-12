Pogoń potwierdza transfer piłkarza. "Testy medyczne w najbliższych dniach"

Adam Buksa poleciał we wtorek do amerykańskiego Foxborough, gdzie przejdzie testy medyczne - poinformowała oficjalna strona Pogoni Szczecin. New England Revolution, 14. klub zawodowej ligi MLS, chce go kupić za 4 mln euro.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta

