Latem 2018 roku Zagłębie Lubin sprzedało Adama Buksę do Pogoni Szczecin za około 350 tysięcy euro. Od tego czasu 23-latek rozegrał dla Portowców 55 spotkań, strzelił 22 gole i zanotował 10 asyst. Chociaż portal transfermarkt.de wycenia napastnika na zaledwie milion euro, to - jak informuje Krzysztof Stanowski z Weszło - New England Revolution zapłacą cztery razy więcej, ale wpierw Polak musi przejść w środę testy medyczne. Amerykański Theathletic.com potwierdza informacje polskich dziennikarzy.

REKLAMA

Nie dla Adama Nawałki. Klub ostatecznie dementuje. Trzech kandydatów też bez szans na zatrudnienie [Dogrywka]

W niedawno zakończonym sezonie MLS New England Revolution zajęło czternastą lokatę. Jeśli Buksa podpisze kontrakt, to zostanie czwartym Polakiem w lidze amerykańskiej. Za Oceanem grają już: Przemysław Frankowski (Chicago Fire), Kacper Przybyłko (Philadelphia Union), Przemysław Tytoń (FC Cincinnati).