Jagiellonia Białystok zwolniła Ireneusza Mamrota 8 grudnia po porażce 0:1 z Zagłębiem Lubin. - Przez dwa i pół roku poprowadził naszą drużynę w 108 oficjalnych spotkaniach. Jagiellończycy pod wodzą trenera Mamrota odniósł 51 zwycięstw, poniósł 34 porażki i zanotował 23 remisy. Najlepszy w wykonaniu Żółto-Czerwonych był sezon 2016/2017, kiedy białostoczanie po raz drugi zakończyli sezon ze srebrnymi medalami mistrzostw Polski. To dało awans do eliminacji do europejskich pucharów i mecze z Rio Ave oraz KAA Gent. W kolejnych rozgrywkach zespół nie prezentował się już tak dobrze. Ligę zakończył na piątym miejscu, ale do końca walczył w rozgrywkach o Puchar Polski - napisano w oficjalnym komunikacie. Jagiellonia Białystok obecnie zajmuje 9. miejsce w tabeli z 26 punktami w 18 meczach.

Według Białorusinów, nowym trenerem Jagiellonii może zostać Aleksiej Baga, trener BATE Borysów od sierpnia 2018 roku (jego kontrakt wygasa wraz z końcem roku i prawdopodobnie nie zostanie przedłużony). Z informacji Pressball wynika, że szkoleniowiec spotkał się z prezesem Cezarym Kuleszą, a efekty rozmów były pozytywne, choć nie przedyskutowano jeszcze warunków ewentualnego kontraktu.

Białorusini twierdzą, że szanse na przejęcie białostockiego klubu ma również Marcel Liczka - to trener Dinama Brześć, które w tym roku sensacyjnie zostało mistrzem kraju, przerywając serię BATE Borysów (zdobyło 13 mistrzostw z rzędu). Tu problemem byłby jednak brak licencji UEFA Pro Czecha.