Wisła Kraków przegrała 10 meczów z rzędu w PKO Ekstraklasie i zajmuje ostatnie miejsce w ligowej tabeli, a do bezpiecznej pozycji traci aż sześć punktów. W sumie Biała Gwiazda nie wygrała już jednak 12 meczów z rzędu, bo do tego dochodzi przegrane spotkanie w Pucharze Polski z Błękitnymi Stargard i zremisowany mecz z Koroną Kielce (1:1) 14 września 2019 roku. Ostatnie zwycięstwo Wisła odniosła więc jeszcze w czasie wakacji, gdy 31 sierpnia pokonała Zagłębie Lubin 4:2.

Pogoń osłabiona na mecz z Wisłą

Wydaje się jednak, że w piątek gracze Artura Skowronka staną przed wielką szansą na przełamanie bardzo złej passy, bo zagrają z mocno osłabioną Pogonią Szczecin, która jest jednak liderem ligi. Pierwszy raz w tym sezonie zdarzy się taka sytuacja, że w składzie Pogoni nie zagrają Konstantinos Triantafyllopoulos i Benedikt Zech, czyli podstawowi środkowi obrońcy drużyny Kosty Runjaicia.

Wisła jednak również przystąpi do tego meczu osłabiona, bo cały czas kontuzjowany jest Vukan Savicević oraz Kamil Wojtkowski. Zagrać nie będzie także mógł David Niepsuj, który latem zamienił Pogoń Szczecin na krakowską Wisłę.

Skowronek widzi podobieństwa

Trener Skowronek na konferencji prasowej zauważył, że ma coś wspólnego z trenerem Pogoni Szczecin. - Runjaić przejął Pogoń, bo w jeszcze gorszej sytuacji. Po osiemnastu meczach mieli 10 punktów i 8 punktów straty, chyba do Bruk-Betu, albo do Cracovii... po prostu do bezpiecznego miejsca, ale tam "mentalem", pracą, dobrymi transferami zimą zrobili 43, czy 45 punktów i skończyli sezon na jedenastym miejscu - stwierdził.

Wisła potrzebuje punktów jak tlenu, bo wizja utrzymania w Ekstraklasie, a co za tym idzie uratowania klubu, z każdą porażką się oddala. Po 19. kolejce do bezpiecznego miejsca mogą już tracić 9 punktów. Trudno sobie wyobrazić, że przełamanie przyjdzie akurat z liderem ligi, ale już w meczu z Górnikiem Zabrze krakowianie pokazali, że potrafią zdominować rywala przez dłuższy czas, a osłabienie Pogoni może w tym pomóc.