Policja i wojewoda to po prostu lenie. Korzystają z każdej nadarzającej się okazji żeby się nie napracować. Wiadomo najbezpieczniejszy stadion to pusty stadion. Jakby wojewoda miał jaja toby powiedział: "zagrożenie jest duże ale ja i policja dolnośląska sobie z tym poradzimy". Zabezpieczyć imprezę poprzez zamknięcie trybun potrafi każdy frajer!

Po co komu policja, która się boi? po co komu wojewoda, który nie potrafi?