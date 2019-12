Jarosław Niezgoda jest w tym sezonie jednym z najważniejszych piłkarzy Legii Warszawa. Nie zawsze gra w pierwszym składzie, ale regularnie strzela gole. W tym sezonie ma już ich 11 w 16 meczach ekstraklasy. A dołożył do tego jedną asystę. Dobra forma 24-letniego napastnika zaowocowała zainteresowaniem zagranicznych klubów. A transfer możliwy jest już w zimowym oknie transferowym.

Niezgodą interesują się przede wszystkim kluby rosyjskie. Wiadomo, że obserwowali go skauci Dinamo Moskwa i CSKA. Na razie konkretna oferta do warszawskiego klubu nie wpłynęła, ale - zdaniem "Przeglądu Sportowego" - jeśli się taka pojawi, musi wynosić przynajmniej 5 mln euro. Władze Legii za mniejsze pieniądze Niezgody nie sprzedadzą. Dowodem może być na to ubiegłoroczna oferta Midtjylland, razem z bonusami wynosząca 3 mln euro. Nie przekonała ona szefów warszawskiego klubu.

Transfer do Rosji, nawet przy ofercie na 5 mln euro, nie jest jednak całkowicie przesądzony. Jak przyznał Marek Citko, agent piłkarza, zainteresowane są także inne kluby. - Rosja, Belgia, Niemcy, Włochy, USA - to kierunki, z których kluby kontaktują się z nami. Czy odejdzie z Legii? Każdy piłkarz jest na sprzedaż. Wszystko jest kwestią oferty - przyznał były piłkarz Legii w rozmowie z TVP Sport.

