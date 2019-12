Rada Nadzorcza Ekstraklasy na corocznym zjeździe opowiedziała się za kolejnymi zmianami w PKO Ekstraklasie. Podczas spotkania zdecydowano o zmniejszeniu liczby spadkowiczów z trzech do dwóch, czyli de facto o powrocie obowiązujących przez wiele lat przepisów.

- Rada nadzorcza jednogłośnie zdecydowała, byśmy formalnie wnioskowali do PZPN o zmniejszenie liczby spadkowiczów do 2 od kolejnego sezonu. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, nie tak łatwo o 3 drużyny 1. Ligi, które spełniałyby wymogi licencyjne w Ekstraklasie, nie obniżałyby jej poziomu sportowego i atrakcyjności rozgrywek. A przecież wszystkim zależy nam na profesjonalizacji polskiej piłki - powiedział Marcin Animucki, prezes zarządu Ekstraklasy cytowany przez Ekstraklasa.org.

Nie będzie zmian w formacie rozgrywek

Wnioski po spotkaniu dotyczą także ewentualnych zmian w formacie rozgrywek ekstraklasy. - Przy ocenie systemów pod uwagę brane były obszary: sportowy, logistyczno–organizacyjny, medialny i marketingowy. Pokazały one, że mniejsza liga zapewnia wyższy poziom sportowy. Zwiększenie do 18 liczby klubów występujących w Ekstraklasie niesie ze sobą poważne zagrożenia związane z obniżeniem poziomu sportowego i atrakcyjności rozgrywek, m.in. wynikające z niedostatecznej infrastruktury stadionowej. To z kolei może rzutować na spadek oglądalności, frekwencji, a także niższe przychody, które dodatkowo trzeba byłoby dzielić na większą liczbę zespołów. Jednocześnie, jak wynika z analiz, najlepszym rozwiązaniem z punktu widzenia poziomu sportowego jest 16-zespołowa liga, z której spadają 2, a nie 3 drużyny. - stwierdzono w komunikacie opublikowanym na Ekstraklasa.org