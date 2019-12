18-letni Michał Karbownik to największe odkrycie tego sezonu ekstraklasy. W 11 spotkaniach zanotował pięć asyst. Media zaczęły spekulować, jak długo Legia Warszawa zdoła zatrzymać młodego obrońcę w drużynie. Agent piłkarza Mariusz Piekarski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" odniósł się do przyszłości Karbownika.

Legia odrzuciła ofertę za Karbownika

- Kontrakt obowiązuje jeszcze 1,5 roku, zobaczymy jak rozwinie się sytuacja. Chciałbym, żeby został przynajmniej pół roku - przyznał Piekarski. I dodał: To diament i liczę, że Legia do lata go oszlifuje. A potem wystawi na aukcję i pół Europy będzie się o niego zabijało. Była już oferta z zachodniego klubu za pięć milionów euro, ale została odrzucona. Nie mamy z tym problemu.

Karbownik wygrał rywalizację o miejsce na lewej obronie Legii z Ivanem Obradoviciem i Luisem Rochą. Kolejne spotkanie w ekstraklasie legioniści zagrają w sobotę. Na Łazienkowskiej o 20:30 zmierzą się z Wisłą Płock.