Sekcja Piłkarska. Niespodziewany kandydat do mistrzostwa? Nowa jakość w polskiej piłce. Mogą zarobić miliony

Gośćmi Pawła Wilkowicza w najnowszym odcinku Sekcji Piłkarskiej będą trener Lecha Poznań - Dariusz Żuraw i Michał Zachodny z Łączy nas Piłka. Porozmawiają m.in. o najlepszej passie Lecha w sezonie i wyjściu z kryzysu. Poruszą także aspekt nowej jakości, którą Lechowi dają młodzi zawodnicy. Dobra gra w piłkę to zainteresowanie ze strony lepszych klubów i szansa na wielkie wpływy do budżetu klubu. Początek programu już o godzinie 20. Można go obejrzeć na Sport.pl, Gazeta.pl, YouTube oraz Facebooku.

