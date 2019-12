- Aplikacja złożona. Na dzisiaj wiadomo, że o ten finał stara się także holenderska federacja, która chce zorganizować go w Eindhoven - napisała kilka dni temu Joanna Tokarska, była reprezentantka Polski, która obecnie komentuje mecze pań dla TVP Sport.

Od razu pojawiły się spekulacje, że finał miałby zostać rozegrany na PGE Narodowym w Warszawie. „Gazeta Wyborcza” sugerowała, że może to być też stadion w Lublinie, gdzie w ciągu ostatniego roku kobieca reprezentacja Polski grała z Włochami (1:1) i Hiszpanią (0:0). Z naszych informacji wynika jednak, że jeśli otrzymamy prawa do organizacji finału Ligi Mistrzyń - a szanse na to są duże, a po ostatniej wizycie prezydenta UEFA Aleksandera Ceferina na Gali 100-lecia PZPN jeszcze wzrosły - mecz rozegrany zostanie na stadionie Legii Warszawa.

W obecnym sezonie finał kobiecej LM odbędzie się na Viola Park w Wiedniu (17,5 tys. miejsc), w kolejnym na Gamla Ullevi w Goeteborgu (15 tys.). Miejsce finału w 2022 roku nie jest jeszcze znane. Formalnie poznamy je w marcu, kiedy UEFA wybierze też gospodarza finału na kolejny sezon (2022/23). Legia wraz z PZPN stara się o organizację któregoś z nich. Wiadomo, że oprócz Warszawy i Eindhoven o organizację meczu zabiegał także Turyn.

Kobieca Liga Mistrzów rozgrywana jest od 2009 roku (wcześniej przez osiem lat funkcjonowała jako Women's Cup). Od 2010 roku zwycięzca finału bierze udział w klubowych mistrzostwach świata. Najbardziej utytułowanym klubem w rozgrywkach jest francuski Olympique Lyon, który sześciokrotnie zdobywał puchar i sięgał po to trofeum w czterech ostatnich sezonach.