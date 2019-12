Najbliższe okno transferowe może być rekordowe dla Legii Warszawa. Wicemistrzowie Polski szykują się na duże kadrowe zmiany. W pierwszej kolejności chcą się pozbyć niechcianych zawodników, jak Salvador Agra czy Dominik Nagy. Sprzedać mogą jednak znacznie większą liczbę piłkarzy.

REKLAMA

Jerzy Brzęczek musi zwrócić uwagę na piłkarza Legii. "On przerasta naszą ligę"

Legia może zgarnąć fortunę za trzech zawodników. Takich transferów w ekstraklasie jeszcze nie było

Największe zainteresowanie spośród wszystkich graczy warszawiaków w tej chwili wzbudzają Radosław Majecki, Michał Karbownik i Jarosław Niezgoda. Pierwszy uznawany jest za jednego z najlepszych bramkarzy ekstraklasy, co dostrzegł także Jerzy Brzęczek, który zaczął powoływać młodego zawodnika na zgrupowania reprezentacji. 20-latek w tym sezonie rozegrał już 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których aż 14 razy zachował czyste konto. Zdaniem "Super Expressu" Legia oczekuje za niego przynajmniej 7 mln euro. Jeśli znajdzie się ktoś, kto wyłoży taką kwotę na reprezentanta Polski, Legia pobije transferowy rekord ekstraklasy. Dotychczas należy on do Lecha Poznań, który w lipcu 2017 roku otrzymał 6 mln euro za Jana Bednarka, który odszedł do Southampton.

To jednak nie wszystko, bo sporo gotówki Legia może zgarnąć także za wspomnianych Karbownika i Niezgodę. Pierwszy jest jednym z objawień rundy jesiennej ligi. 18-latek, który rywalizację o miejsce na lewej obronie wygrał z Ivanem Obradoviciem i Luisem Rochą, rozegrał dotychczas 11 spotkań w ekstraklasie, a do tego dołożył trzy występy w Pucharze Polski. Według informacji "SE", Legia kilka tygodni temu otrzymała za niego ofertę opiewającą na 5 mln euro. Kwota ta nie przekonała jednak szefów warszawiaków.

Legię 5 mln może jednak przekonać w przypadku Niezgody. Nim interesują się przede wszystkim kluby rosyjskie - Dinamo Moskwa i CSKA. Obydwa prawdopodobnie nie będą miały problemu ze spełnieniem oczekiwań finansowych wicemistrzów Polski.

Jeśli Legia sprzeda Majeckiego, Karbownika i Niezgodę, będzie mogła zarobić niemal 20 mln euro. Do tego doliczyć należy możliwe transfer Nagy'a, Agry, Williama Remy'ego, Ivana Obradovicia, czy Mateusza Wieteski, którym od dłuższego czasu także interesują się zagraniczne kluby. Najbliższe okno transferowe może więc być dla warszawiaków rekordowe.

Pobierz aplikację Football LIVE na Androida

Football LIVE Football LIVE