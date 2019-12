Jagiellonia Białystok przegrała w sobotę z Zagłębiem Lubin 0:1 w 18. kolejce ekstraklasy. Jedynego gola dla gości strzelił Damjan Bohar. To druga z rzędu porażka Jagiellonii. Porażka, która zadecydowała o zwolnieniu Ireneusza Mamrota. - Wpływ na decyzję ma obecna sytuacja, która zupełnie nas nie zadowala i nie odzwierciedla oczekiwań względem zespołu. W związku z tym wspólnie z trenerem przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że jest to moment, w którym nasze drogi muszą się rozejść - wytłumaczył prezes Jagiellonii Białystok, Cezary Kulesza.

Po zwolnieniu Mamrota, Jagiellonia rozpoczęła poszukiwania jego następcy. Jednym z wymarzonych kandydatów prezesa białostockiego klubu był Adam Nawałka. Zdaniem portalu sportowefakty.wp.pl, Kulesza kontaktował się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski jeszcze przed wspomnianym meczem z Zagłębiem Lubin. Nawałka nie wyraził jednak zainteresowania jego ofertą.

Jak informuje "Przegląd Sportowy", następcą Mamrota może zostać były trener Piasta Gliwice - Radoslav Latal. Klub z Białegostoku kontaktował się również z obecnym szkoleniowcem Górnika Zabrze, Marcinem Broszem.

Mamrot stał się piątym, zwolnionym trenerem w ekstraklasie w tym sezonie. Wcześniej pracę stracili Ben van Dael (Zagłębie Lubin), Gino Lettieri (Korona Kielce), Jacek Zieliński (Arka Gdynia) oraz Maciej Stolarczyk (Wisła Kraków).

