bardzonielubiepisu 2 godziny temu Oceniono 3 razy 1

W Polsce jak widzą parę euro to głupieją.

Tyle to kosztuje bardzo dobry junior.

To samo jest w Lechii.

Zamiast zainwestować aby zbudować zespól to jest kombinatorstwo, tzw.geszefciarstwo :(

Najlepiej jak zawodnik przyjdzie za darmo.