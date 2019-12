Jagiellonia Białystok przegrała w sobotę z Zagłębiem Lubin 0:1 w 18. kolejce ekstraklasy. Jedynego gola dla gości strzelił Damjan Bohar. To druga z rzędu porażka Jagiellonii. Jak się okazało, sobotni mecz ten zdecydował o przyszłości szkoleniowca białostockiej drużyny.

W sobotę wieczorem "Przeglądu Sportowego" - Piotr Wołosik - poinformował o możliwości zwolnienia Ireneusza Mamrota. Tę informację niespełna dobę później potwierdziła oficjalna strona internetowa Jagiellonii. "48-letniego szkoleniowca z Żółto-Czerwonymi została rozwiązana za porozumieniem stron. Do końca roku obowiązki pierwszego szkoleniowca będzie pełnił Rafał Grzyb" - czytamy.

"Przez dwa i pół roku poprowadził naszą drużynę w 108 oficjalnych spotkaniach. Jagiellończycy pod wodzą trenera Mamrota odniósł 51 zwycięstw, poniósł 34 porażki i zanotował 23 remisy. Najlepszy w wykonaniu Żółto-Czerwonych był sezon 2016/2017, kiedy białostoczanie po raz drugi zakończyli sezon ze srebrnymi medalami mistrzostw Polski. To dało awans do eliminacji do europejskich pucharów i mecze z Rio Ave oraz KAA Gent. W kolejnych rozgrywkach zespół nie prezentował się już tak dobrze. Ligę zakończył na piątym miejscu, ale do końca walczył w rozgrywkach o Puchar Polski."

Po 18 kolejkach obecnego sezonu Jagiellonia zajmuje dopiero dziewiąte miejsce w lidze z dorobkiem 26 punktów i stratą dziewięciu "oczek" do lidera. - Wpływ na decyzję ma obecna sytuacja, która zupełnie nas nie zadowala i nie odzwierciedla oczekiwań względem zespołu. W związku z tym wspólnie z trenerem przeanalizowaliśmy sytuację i doszliśmy do wniosku, że jest to moment, w którym nasze drogi muszą się rozejść - tłumaczy prezes Jagiellonii Białystok, Cezary Kulesza.

Kto zastąpi Mamrota?

Jak informuje "Przegląd", następcą Mamrota może zostać były trener Piasta Gliwice - Radoslav Latal. Klub z Białegostoku kontaktował się również z obecnym szkoleniowcem Górnika Zabrze, Marcinem Broszem. Wcześniej Jagiellonię łączono też z byłym trenerem Wisły Kraków, Maciejem Stolarczykiem.

Mamrot stał się piątym, zwolnionym trenerem w ekstraklasie w tym sezonie. Wcześniej pracę stracili Ben van Dael (Zagłębie Lubin), Gino Lettieri (Korona Kielce), Jacek Zieliński (Arka Gdynia) oraz Maciej Stolarczyk (Wisła Kraków).