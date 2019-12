wilkowaty 21 minut temu Oceniono 1 raz 1

Włodek Smolarek. Jego bramki ( indywidualna akcja przeciw ddr) dały nam awans do MŚ i medal w tych mistrzostwach. W piłce klubowej ,w polskim zespole ( Widzew) doszedł do półfinału dzisiejszej Ligi Mistrzów ( gdzie grali tylko mistrzowie krajów ). Z całym szacunkiem do Lubanskiego, Lewego ( jedyne sukcesy to kluby niemieckie) , ale Smolar ( reżim nie wypuszczał za granicę przed trzydziestką- więc nie mógł mimo propozycji wyjechać i robić liczb w Europie )....