W 30.minucie byliśmy świadkami bardzo dziwnej sytuacji. Maciej Sadlok dośrodkował z rzutu rożnego i wydawało się, że piłkę do Rafała Janickiego zgrał Lukas Klemenz, a ten strzelił na 2:0

Duża wpadka VAR-u?

Sędzia Przemysław Frankowski zdecydował jednak o anulowaniu bramki, bo Janicki faktycznie był na spalonym. Powtórki pokazały jednak, że Klemenz nie dotknął piłki, a zrobił to obrońca Górnika - Mateusz Matras. Oznacza to po prostu, że nie powinno być spalonego. Pokazały to jednak dopiero powtórki zza bramki.

Chwilę potem zobaczyliśmy potwierdzenie decyzji dzięki powtórce, na której narysowana została komputerowa linia. Wydaje się jednak, że sędziowie obejrzeli po prostu powtórkę z boku boiska, a nie zza bramki, na której doskonale widać, że piłkarz Wisły nawet nie dotknął piłki, bo ta przeleciała obok niego.

Wisła Kraków po pierwszej połowie prowadziła 1:0, bo bramkę w 3. minucie strzelił Paweł Brożek. W 55. minucie wyrównał Wolsztyński. W 58. minucie Wisłę na prowadzenie wyprowadził Chuca. W 75. minucie drugą bramkę dla Górnika zdobył Jimenez. Bramkę na 3:2 zdobył Angulo, który pewnie wykorzystał rzut karny. Wynik na 4:2 ustalił ponownie Jimenez.