Jarosław Niezgoda jest w tym sezonie jednym z najważniejszych piłkarzy Legii Warszawa. Nie zawsze gra w pierwszym składzie, ale regularnie strzela gole. W tym sezonie ma już ich 11 w 15 meczach ekstraklasy. A dołożył do tego jedną asystę. Dobra forma 24-letniego napastnika zaowocowała zainteresowaniem zagranicznych klubów. A transfer możliwy jest już w zimowym oknie transferowym.

- Coraz więcej wskazuje na to, że napastnik Legii - Jarosław Niezgoda zimą zmieni klub. Kierunek wschodni - napisał na Twitterze Janekx89, znany ze sprawdzonych informacji transferowych.

Jarosław Niezgoda trafił do Legii Warszawa w styczniu 2016 roku z Wisły Puławy. Warszawski klub zapłacił za niego ok. 150 tysięcy euro. Teraz może go sprzedać za kilka milionów euro.

