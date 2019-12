Dominik Nagy, Ivan Obradović, Luis Rocha, William Remy i Salvador Agra - to piłkarze, którzy - zdaniem "Przeglądu Sportowego" - w zimowym oknie transferowym mogą opuścić Legię Warszawa. Aleksandar Vuković nie widzi dla nich miejsca w swojej drużynie, a ich sprzedaż pozwoliłaby zebrać środki potrzebne na pozyskanie nowych zawodników. Do tego doliczyć należy także Chrisa Philippsa, którego kontrakt wygasa wraz z końcem roku.

Vuković kończy selekcję

Niemal wszyscy zawodnicy z powyższej listy od Vukovicia w ostatnich miesiącach dostawali szanse na udowodnienie swojej przydatności do zespołu. Niemal, bo w pierwszej drużynie wciąż nie zadebiutował Ivan Obradović. Lewy obrońca, zarabiający 400 tys. euro rocznie, miał być wielkim wzmocnieniem warszawskiego zespołu. Na razie jest jednak wielkim niewypałem. Były piłkarz Anderlechtu przyszedł do Legii z dużymi zaległościami treningowymi, których wciąż nie nadrobił. Trener stołecznej drużyny przyznał niedawno, że nie ma problemu z czekaniem na zawodnika dwa miesiące, ale cztery miesiące bez oznak poprawy to za dużo. 31-latek do tej pory wystąpił jedynie w sześciu spotkaniach zespołu rezerw. Pięć meczów rozegrał w 3. lidze, a jedno spotkanie zaliczył w Pucharze Polski. I właśnie pucharowe starcie Legii II z Piastem Gliwice (0:2) miało być dla niego sprawdzianem generalnym. Sprawdzianem, którego wychowanek Partizana Belgrad nie zdał - grał zachowawczo, nie pomagał w akcjach ofensywnych i średnio radził sobie w defensywie.

Problem w tym, że kontrakt Obradovicia obowiązuje aż do czerwca 2021 roku. Nie wiadomo więc, czy Serb będzie chętny na poszukiwanie nowego klubu. Szczególnie biorąc pod uwagę wysokość jego zarobków. Nie wiadomo też, czy Legia w ogóle znajdzie chętnego na pozyskanie piłkarza, który gra tylko w rezerwach.

Obradović nie przeszedł selekcji Vukovicia, tak naprawdę w ogóle nie biorąc w niej udziału. Nie można tego powiedzieć jednak o pozostałej czwórce niechcianych graczy. Z nich każdy mógł przekonać do siebie Serba, ale nie zdołał tego zrobić. Dominik Nagy przepadł po tym jak zagrał przeciwko Lechii Gdańsk (1:2) na tyle słabo, że został zmieniony w przerwie, a później na murawie się już nie pojawił w żadnym meczu. Luis Rocha przegrał rywalizację z Michałem Karbowinikiem, który jest jednym z największych wygranych rundy jesiennej w ekstraklasie, Salvador Agra odpadł już w przedbiegach, bo nie przekonał do siebie trenera podczas okresu przygotowawczego, a William Remy teoretycznie na sprzedaż jest, ale praktycznie jako jedyny z wymienionych graczy może jeszcze walczyć o pozostanie w zespole. Francuz po przyjściu do Legii grał bardzo dobrze, tworzył solidny duet obrońców z Michałem Pazdanem i wydawało się, że warszawiacy znaleźli wreszcie obrońcę na miarę Dicksona Choto, który przed laty był ostoją defensywy wicemistrzów Polski. Później się w jego podejściu coś jednak zepsuło - 28-latek przybrał kilka dodatkowych kilogramów, co negatywnie wpłynęło na stan jego zdrowia. Przez pewien czas z gry eliminowały go urazy, a potem podejście do treningów. Według informacji "Przeglądu Sportowego", Remy nie wykazuje zaangażowania na treningach. Może nie tyle nie wykazuje go w ogóle, co nie jest ono wystarczające do wygrania rywalizacji z Mateuszem Wieteską, Igorem Lewczukiem i Arturem Jędrzejczykiem.

Dwóch pewnych do odejścia?

Nie wiadomo, ilu z wymienionych graczy Legia rzeczywiście sprzeda. Chętny na zmianę otoczenia na pewno jest Dominik Nagy. On prawdopodobnie wróci do ojczyzny, by nie zniknąć z oczu selekcjonera reprezentacji Węgier. Z pozostałymi zawodnikami sytuacja tak oczywista już jednak nie jest. Może być więc tak, że zamiast sześciu, Legię opuści tylko dwóch piłkarzy - wspomniany Nagy, a także Philipps, którego kontrakt wygaśnie za kilkanaście dni.

