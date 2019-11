ajkiu13371337 pół godziny temu Oceniono 1 raz -1

Nowego starego lidera. Śląsk już na początku sezonu był liderem.



W derbach Śląska górą Śląsk. A jakby ktoś uważał ten mecz nie za derbowy, to niech wskaże, który klub ma siedzibę poza Śląskiem. Śląsk ma ją bowiem na Dolnym, a Piast na Górnym Śląsku. Przepraszam, że piszę o takich podstawowych rzeczach, ale nasz podział administracyjny jest całkowicie nieadekwatny oraz mylący co do granic regionu o nazwie Śląsk.

Mecze Śląska w sezonie 2019/20:



Małopolska (Wisła) - Śląsk w - 0:1, d - 1:2

Śląsk - Górny Śląsk (Piast) d- 2:1, w - 0:3

Mazowsze (Legia) - Śląsk 0:0

Wielkopolska (Lech) - Śląsk 1:3

Śląsk - Małopolska (Cracovia) - 2:1

Pomorze (Lechia) - Śląsk 1:1

Śląsk - Pomorze (Pogoń) 1:1

Górnik (Górny Śląsk) - Śląsk 0:0

Śląsk - Zagłębie (Dolny Śląsk)- 4:4

Małopolska ( Korona) - Śląsk - 1:0

Śląsk - Podlasie (Jagielonia) - 1:1

Małopolska (Ziemia Krakowska) Raków - Śląsk - 1:0

Śląsk - Pomorze (Arka) - 2:1

Śląsk - Mazowsze (Wisła) - 3:1

Ziemia sieradzko-łęczycka (ŁKS) - Śląsk - 0:1



Śląsk dzieli się na Górny Śląsk i Dolny Śląsk, a nie na Śląsk i Dolny Śląsk ze wciśniętą w środek śląską opolszczyzną.