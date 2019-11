Lech przyjechał do Płocka podbudowany ostatnim zwycięstwem 3:0 z Piastem Gliwice. Gospodarze zaś chcieli odnieść zwycięstwo po tym, jak w poprzedniej kolejce tylko zremisowali w Zabrzu z Górnikiem 2:2.

Pierwsza połowa należała do gości z Poznania. To oni byli bardziej kreatywni, stwarzali sobie lepsze sytuacje. Jedną z nich w 32. minucie wykorzystał Tymoteusz Puchacz. Młody gracz Lech otrzymał podanie po przechwycie na połowie gospodarzy, uderzył mocno w krótki róg Thomasa Dahne i dał prowadzenie gościom. Taki wynik utrzymał się do końca 1. połowy. Wisła właściwie ani razu nie zagroziła rywalom w pierwszych 45 minutach. Sporo było rzutów wolnych i rożnych ze strony Dominika Furmana, ale niewiele z nich wynikało.

Lech coraz wyżej w tabeli!

Na drugą połowę gospodarze wyszli bardziej zdeterminowani. Szybciej podchodzili do graczy Lecha, próbowali wyrównać. W 70. minucie jednak to goście powinni prowadzić 2:0. Joao Amaral podał prostopadle do Christiana Gytkjaera, a ten przegrał pojedynek sam na sam z Dahne. Chwilę wcześniej Darko Jevtić uderzał z wolnego, a złej interwencji bramkarza Wisły nikt z gości nie potrafił wykorzystać.

W końcówce meczu atakowali głównie gospodarze, ale nie zdołali strzelić gola na wagę remisu. Jedną z kontr wykorzystali za to goście. Pedro Tiba podał do Gytkjaera i piłkarze z Poznania podwyższyli na 2:0.

Po tym zwycięstwie Lech awansował na 7. miejsce w tabeli. Wisła jest lokatę wyżej, a jeszcze kilka kolejek temu była niespodziewanym liderem ekstraklasy.