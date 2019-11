Sezon 2010/11 był szczególny dla Lecha Poznań. Kolejorz awansował do Ligi Europy i choć trafił do bardzo silnej grupy (mierzył się z Manchesterem City, Juventusem i FC Salzburg), to zdołał awansować do fazy pucharowej, gdzie przegrał z Bragą. Jednym z piękniejszych wspomnień dla kibiców Lecha była wygrana nad City 3:1. Angielskie media nie tylko były zdziwione świetną grą Polaków, ale i zachowaniem kibiców Lecha.

Kibice na stadionie przy ulicy Bułgarskiej łapali się za ramiona, odwracali tyłem do boiska i podskakiwali. Anglikom bardzo się to spodobało i nawet próbowali to powtarzać na własnym stadionie skandując: ''Let's all do the Poznan'' ["Zróbmy wszyscy Poznań"].

Teraz temat powraca. Jak informuje "Gazeta Wyborcza", taniec poznańskich kibiców przedostał się nawet do słownika języka angielskiego wydawanego przez Cambridge. Co oznacza rzeczownik "the Poznań"?

- "the Poznań" to celebrowanie przez kibiców piłkarskich gola swojej drużyny, które polega na staniu plecami do murawy, trzymaniu się wszystkich za ramiona i wspólnym podskakiwaniu w górę i dół - czytamy w słowniku.

[the Poznań = a celebration by football supporters when their team scores a goal, that involves them all standing with their backs to the pitch, holding each other by the shoulder, and jumping up and down together].