Czekałem na komentarze malkontentów. Nie zawiodłem się...



Co was tak boli, że kibice Wisły próbują ratować klub przed upadkiem? Jak się nie uda, to najwyżej Wisła upadnie i być może będzie próbować iść drogą Widzewa. A może się uda i wszyscy wierzyciele zostaną zaspokojeni. To taki problem? Lepiej, by dłużnik upadł i wierzyciele zostali z niczym? Dlaczego niektórych malkontentów aż tak bardzo boli to, że ludzie angażują *własny* czas i *własne* pieniądze w celu podjęcia próby ratowania Wisły Kraków?