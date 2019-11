Gieorgij Żukow do Wisły Kraków przenosi się na zasadzie wolnego transferu z Kairatu Ałmaty. Z końcem roku wygasa bowiem jego dotychczasowa umowa z tym klubem.Ta nowa ma obowiązywać od stycznia. Przez rok, ale z opcją przedłużenia o kolejny.

25-latek swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Belgii, ale w 2014 roku wrócił do ojczyzny. Był wówczas dwukrotnie wypożyczany ze Standardu Liege do FC Astana. Na podobnej zasadzie spędził pół roku w holenderskiej Rody JC Kerkrade.

W 2016 roku Żukow trafił do rosyjskiego Uralu Jekaterynburg, by po pół roku wrócić do Kazachstanu, gdzie związał się umowa z Kairatem. W tym klubie występował do tej pory.

Żukow ma swoim koncie ma trzy występy w belgijskiej ekstraklasie, 16 spotkań w holenderskiej Eredivisie, cztery mecze w lidze rosyjskiej i 99 występów kazachskiej ekstraklasie. Jego dotychczasowy bilans w dorosłej drużynie narodowej to 15 meczów.