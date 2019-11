Cały czas trwa konflikt w Wiśle Kraków. Brak porozumienia pomiędzy Wisłą Kraków S.A., prowadzącą sekcję piłkarską, a TS Wisła Kraków sprawia, że zagrożona jest przyszłość "Białej Gwiazdy". Właściciele spółki akcyjnej są zdania, że będą w stanie kontynuować ratowanie krakowskiego klubu, jeśli TS przekaże akademię piłkarską i połowę udziałów w prawie do nazwy i herbu, a także uregulowany zostanie handel pamiątkami.

Zobacz wideo poniżej, w którym Jacek Bednarz, były prezes Wisły Kraków, opisuje problemy "Białej Gwiazdy":

Do całej sprawy odniósł się Zbigniew Boniek, będący gościem Romana Kołtonia w "Prawdzie Futbolu". - Według mnie TS powinno wszystko przekazać spółce i się rozwiązać. To jest jedyne dobre rozwiązanie dla Wisły - powiedział prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. - Dopóki będą dwie Wisły, to nic z tego nie będzie, tym bardziej, że jedną z nich ciągnie w kierunku patologicznych kierunków. Życzę Wiślakom, żeby grali jak najlepiej. Czasem lepiej spaść i się odbudować, po czym awansować - dodał Boniek.

Wisła Kraków znajduje się po szesnastu kolejkach na ostatniej pozycji w tabeli, zdobywając zaledwie 11 punktów. W ostatnim spotkaniu, przeciwko Śląskowi Wrocław, zadebiutował nowy trener "Białej Gwiazdy", Artur Skowronek, ale nie zdołał przerwać passy przegranych spotkań z rzędu, która wynosi już 8 meczów.