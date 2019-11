js08836 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

Jeśli Wisła nie spadnie, to w przyszłym roku będzie jeszcze gorzej. Rd też dotuje górnictwo i co togo mamy ? Węgiel na zwałach ( 14 mln ton ) i nikt go nie chce bo a za drogi. Kupujemy tańszy Rosji i to coraz więcej. Co mnie obchodzi, że Wisła ma długoletnią tradycję. Okradziony trup musi spaść da własnego dobra. Spadał Górnik Zabrze, Pogoń, Ruch, Widzew. To chyba normalne,że najsłabsze kluby spadają. Każde sztuczne podtrzymywanie Wisły ,to oszukanie innych klubów, które jakoś dają sobie radę.