Dante Stipica jest w tym sezonie w świetnej formie. 28-letni Chorwat trafił do Pogoni Szczecin latem i w kilka miesięcy stał się najlepszym bramkarzem w ekstraklasie. - Ma fenomenalny refleks, a do tego bardzo dobrze gra na przedpolu. Jest bezbłędny, a najważniejsze, że nie prezentuje swoich umiejętności tylko przy kilkubramkowym prowadzeniu swojego zespołu, a wtedy, kiedy ważą się losy meczów. Po tym poznaje się wielkich bramkarzy - ocenia Stipicę Radosław Majdan. A dobra forma Chorwata została już zauważona we Włoszech.

Media w Chorwacji informują, że piłkarzem Pogoni Szczecin interesuje się Sampdoria Genua, czyli obecnie 16. zespół Serie A. Wysłannicy tego klubu już obserwują Stipicę, a kilka jego interwencji zrobiło na nich bardzo duże wrażenie.

Historia sportowego życia Dantego Stipicy nie jest łatwa. Przez dziewięć lat gry w Hajduku Split rozegrał 71 meczów. Później jego liczby też nie wyglądały imponująco. W drużynie GOSK Kastel Gomilica rozegrał 14 meczów, w NK Solin trzy, w Zmaj Makarska 14, w NK Primorac Stobrec 27, a w CSKA Sofia cztery. Teraz jest podstawowym bramkarzem Pogoni Szczecin. Zagrał w 16 meczach ekstraklasy, wpuścił 13 goli i aż siedem razy zachował czyste konto.

