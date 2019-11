Była 11. minuta, gdy piłka szczęśliwie spadła pod nogi Igora Angulo, a on tylko delikatnie ją podprowadził i uderzył sprzed pola karnego. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wpadła do siatki wyprowadzając Górnik na prowadzenie. Mecz ewidentnie przyspieszył: Dominik Furman dośrodkował z rzutu rożnego, Damian Rasak podbił piłkę głową, a ze strzału Merebaszwiliego wyszła asysta przy golu Ricardinho.

Oba zespołu długo czekają na zwycięstwo

Pod koniec pierwszej połowy Merebaszwili wyszedł sam na sam z Martinem Chudym i najpierw trafił w niego, ale udało mu się dogonić piłkę przed obrońcami Górnika i wbić ją do siatki. Do przerwy Wisła prowadziła 2:1.

Dopiero w 71. minucie wyrównał Angulo. W polu karnym przytomnie podał mu wprowadzony z ławki Łukasz Wolsztyński, a Hiszpan raz jeszcze idealnie ułożył lewą stopę i technicznie uderzył obok Thomasa Dehne. Wyrównany mecz (po cztery celne strzały) skończył się remisem 2:2.

Do ciekawej sytuacji doszło w polu karnym Wisły Płock. Jesus Jimenez minął Dominika Furmana, ten spóźnił się z interwencją i kopnął go w nogę. Hiszpan nie chciał tego wykorzystywać. Utrzymał równowagę i sędzia nie podyktował rzutu karnego, choć wydaje się, że byłby zmuszony to zrobić, gdyby Jimenez nie walczył do końca o oddanie strzału.

Wiśle nie udało się wrócić na zwycięską ścieżkę. Na komplet punktów czeka więc od trzech meczów – serię sześciu ligowych zwycięstw przerwał Śląsk Wrocław (1:3), później był remis 0:0 z Cracovią, a teraz doszedł remis 2:2 z Górnikiem. Zespół z Zabrza na zwycięstwo czeka jednak znacznie dłużej – od 25 sierpnia i wygranej 3:0 z Koroną Kielce. Od tego czasu rozegrał aż dziesięć meczów.

Wisła po szesnastu meczach ma 27 punktów i jest na szóstym miejscu w tabeli. Górnik ma 10 punktów mniej i zajmuje dwunaste miejsce.