10 goli w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach - to dorobek Jarosława Niezgody w tym sezonie. Dorobek, który pewnie byłby większy, gdyby nie problemy zdrowotne. Dorobek mimo wszystko wystarczający jednak do tego, by przyciągnąć zainteresowanie zagranicznych klubów.

REKLAMA

Jarosław Niezgoda odejdzie z Legii Warszawa do Turcji?

Zdaniem portalu fotospor.com, gra i statystyki 24-letniego napastnika Legii Warszawa przyciągnęły uwagę szefów Besiktasu, a na transfer Polaka naciska Abdullag Avci, trener zespołu ze Stambułu. Na liście życzeń Avciego znajduje się co prawda także inny napastnik, Michael Kmrencik z Viktorii Pilzno, ale to Niezgoda jest priorytetem. Tureccy dziennikarze uważają, że już w przyszłym tygodniu przedstawiciele Besiktasu mogą pojawić się w Warszawie w celu negocjacji transferu.

Besiktas zainteresowany Jarosławem Niezgodą fotospor.com

Kontrakt Niezgody z Legią obowiązuje do czerwca 2022 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 2 mln euro, ale można przypuszczać, że władze warszawskiego klubu będą oczekiwać za niego większych pieniędzy.