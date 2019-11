Tomasz Włodarczyk z "Przeglądu Sportowego" poinformował w środę, że Łukasz Podolski może trafić zimą do Górnika Zabrze. Kontrakt byłego reprezentanta Niemiec z japońskim klubem Vissel Kobe wygasa 31 stycznia i wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużony. Czy kolejnym klubem mistrza świata będzie 14-krotny mistrz Polski? - Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Mogę tylko powiedzieć, że z Łukaszem znamy się od 15 lat. Jesteśmy kolegami i cały czas jesteśmy w stałym kontakcie. Często piszemy do siebie. Teraz też. A o czym? Tego nie zdradzę - przyznał Dariusz Czernik, członek zarządu Górnika Zabrze, w rozmowie ze Sport.pl.

Inne kluby też chcą Podolskiego

Łukasz Podolski wielokrotnie deklarował, że na zakończenie swojej sportowej kariery chce grać w Górniku Zabrze, ale o mistrza świata walczą też inne kluby. "Kicker" podał, że byłego reprezentanta Niemiec w swojej drużynie chcą mieć również Flamengo Rio de Janeiro i FC Koeln.

Decyzja należy do 34-letniego piłkarza. Górnik nie jest w stanie rywalizować finansowo z wyżej wymienionymi klubami, ale pieniądze na tym etapie kariery nie są dla Podolskiego priorytetem. - Nie wyobrażam sobie, żebyśmy się nie dogadali. Znam Łukasza bardzo dobrze i wiem, że finanse nie będą dla niego najważniejsze - zapewnia Czernik.

Łukasz Podolski w swojej karierze grał w: FC Koeln, Bayernie Monachium, Arsenalu, Interze Mediolan, Galatasaray i Vissel Kobe. Jest mistrzem świata z reprezentacją Niemiec z 2014 roku. Rozegrał w niej 130 meczów, strzelił 49 goli.

