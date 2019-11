Jak informuje portal cksport.pl od poniedziałku na testach medycznych w Manchesterze United przebywa Adrian Sandach. W akademii angielskiego klubu nastolatek ma przebywać do końca tygodnia. 15-letni bramkarz podpisał kontrakt z Koroną Kielce na początku sezonu 2019/2020, a później zasilił jej drużynę U-17, występującą w Centralnej Lidze Juniorów. Wcześniej Sandach był zawodnikiem Mrągowii Mrągowo.

Adrian Sandach na testach w Manchesterze United. To kolejny polski bramkarz, który może trafić do Anglii

Być może golkiperowi Korony uda się pójść w ślady Łukasza Bejgera, który rok temu przeniósł się z Lecha Poznań właśnie do akademii "Czerwonych Diabłów". W nastoletnim wieku do Anglii trafili też m.in.: Paweł Sokół (w 2018 r. powrócił do Kielc z Manchesteru City), Marcin Bułka (niedawno zamienił juniorską drużynę Chelsea na PSG) czy Jakub Ojrzyński (Liverpool).

Agentem Sandacha jest były reprezentant Polski Grzegorz Rasiak, który w przeszłości bronił barw kilku angielskich klubów (Derby, Tottenham, Southampton) i jest dobrze zorientowany w tamtejszym rynku piłkarskim.

