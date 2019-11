- Gdzieś tam w dalekiej przyszłości, chciałbym spróbować swoich sił w Premier League, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze ten czas. Obecnie marzy mi się Bundesliga. Wiadomo, że to jest ciężka liga, ale chciałbym iść drogą Kuby Błaszczykowskiego. To mój wzór. Wierzę, że nie mam się czego obawiać. To będzie duży przeskok, ale myślę, że mam już jakieś doświadczenie - powiedział Kamil Jóźwiak w rozmowie z "Super Expressem".

REKLAMA

Doświadczenie Jóźwiaka w ekstraklasie to 82 występy, dziesięć bramek, dziewięć asyst. - Na pewno do końca rundy nie chcę słyszeć o zainteresowaniach innych klubów i wolę skupić się na grze w Lechu - dodał Jóźwiak, który otrzymał od Jerzego Brzęczka powołanie na kończące eliminacje do Euro 2020 spotkania z Izraelem (sobota, godz. 20.45) oraz Słowenią (wtorek, godz. 20.45).

Czy Polacy czują strach przed wyjazdem do Izraela?

Z prezesem Bońkiem do Izraela

- Najpierw zagram mecz w Bułgarii [w kadrze U-21], a potem czarterem razem z prezesem Zbigniewem Bońkiem udamy się do Izraela. A w niedzielę natomiast mamy lot do Polski i wówczas dołączę do reszty zespołu - powiedział Jóźwiak, który zdradził również, że w drodze będzie miał w końcu okazję dłużej porozmawiać z prezesem PZPN. - Do tej pory wymieniliśmy tylko kilka zdań po meczu z Serbią. Była to raczej rozmowa o samym meczu. Od prezesa usłyszałem wówczas kilka ciepłych słów o mojej grze, ale dał mi również kilka rad, co mogłem zrobić inaczej w paru sytuacjach boiskowych - przyznał Jóźwiak