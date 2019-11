Maciej Stolarczyk był pierwszym trenerem Wisły Kraków od półtora roku, przetrwał z klubem dramatyczne wydarzenie ostatniej zimy, ale ostatnio drużyna pod jego kierunkiem zawodziła. Przegrała w Warszawie z Legią 0:7, a później w meczach z Rakowem i Arką też nie zdobyła punktu. Ostatnie zwycięstwo w ekstraklasie odniosła... 31 sierpnia. W czwartek, po 514 dniach pracy, Stolarczyk przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Wisły, o czym klub poinformował na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Również w czwartek krakowski klub potwierdził, że pierwszą drużynę poprowadzi teraz Artur Skowronek. W sezonie 2018/2019 37-latek był trenerem pierwszoligowej Stali Mielec, z którą niemal awansował do PKO Ekstraklasy (3. miejsce w tabeli, 5 punktów straty do drugiego ŁKS-u). Ze stanowiskiem pożegnał się we wrześniu tego roku.

W trakcie swojej kariery zawodniczej Skowronek reprezentował barwy takich klubów jak: Gwarek Tarnowskie Góry, Rozbark Bytom, Szombierki Bytom czy Ruch Radzionków. I to właśnie w Radzionkowie rozpoczął przygodę z trenerskim fachem. Pierwszą drużynę objął w 2011 r. i prowadził ją jedynie przez sezon (9. miejsce w 1. lidze). Po krótkiej przygodzie w Radzionkowie, Skowronek otrzymał angaż w Pogoni Szczecin, która właśnie awansowała do najwyższej klasy rozgrywkowej. Przy Karłowicza wytrwał tylko kilka miesięcy - w marcu 2013 r., po serii 5 meczów bez zwycięstwa, opuścił Szczecin pozostawiając Pogoń na 13. miejscu w tabeli.

Po krótkim epizodzie w drugoligowej Polonii Bytom, w styczniu 2014 r. szkoleniowiec wylądował w Widzewie, którego nie zdołał jednak utrzymać w ekstraklasie (15. miejsce na koniec sezonu). Później w trenerskim CV nowego trenera "Białej Gwiazdy" znalazły się jeszcze 4 pierwszoligowe kluby: GKS Katowice (październik 2014 - kwiecień 2015), Olimpia Grudziądz (wrzesień - listopad 2015), Wigry Suwałki (sezon 2017/2018, 6. miejsce na koniec rozgrywek) i wspomniana już Stal Mielec.

Pierwszym oficjalnym meczem Wisły pod wodzą Skowronka będzie wyjazdowe spotkanie ze Śląskiem Wrocław (24 listopada).

