klawiatura1979 pół godziny temu Oceniono 8 razy 4

tak sie robi biznes śmieciowy za PiSu. Sprowadza się ile się da z zagranicy za kasę, nie poddaje recyklingowi ani utylizacji - tylko albo potem podpala albo leżą i zatruwają powietrze i glebę.

Kto na to wydaje pozwolenia - z tego co wiem to muszą być odpowiednie służby środowiskowe oraz odpowiednie urzędy. Tak po prostu nie można sobie przywieźć śmieci z zagranicy - muszą być zezwolenia. Mafia śmieciowa w Polsce jest absolutnie bezkarna.