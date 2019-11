Po lipcowych meczach w eliminacjach Ligi Europy, Carlitos stracił miejsce w podstawowym składzie Legii Warszawa, a miejsce Hiszpana zajął Sandro Kulenović. Wielu komentatorów nie rozumiało tej decyzji trener wicemistrzów Polski Aleksandara Vukovicia. Zwłaszcza, że Carlitos w poprzednich dwóch sezonach strzelił w ekstraklasie 40 bramek.

Dlaczego Vuković odstawił od składu Carlitosa? Trener Legii Warszawa wytłumaczył swoją decyzję

Carlitosa, tak jak Kulenovicia, nie ma już na Łazienkowskiej. 29-latek przeniósł się we wrześniu do Al-Wahdy, klubu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Chorwat trafił natomiast do Dinama Zagrzeb. Kilka tygodni odejściu Carlitosa, trener "Wojskowych" próbował wytłumaczyć swoje decyzje kadrowe: "Carlitos na początku tego sezonu był numerem jeden na pozycji numer dziesięć, zagrał w meczach pucharowych z Europa FC. Później graliśmy z KuPS i w rewanżu wypadł bardzo słabo. Po analizie gry Carlitosa uznaliśmy, że dla niego najlepsza będzie rola cofniętego napastnika. Po tym meczu na dziesiątce postawiliśmy na Waleriana Gwilię i w moim odczuciu drużyna zatrybiła i kontrolowała to, co dzieje się na boisku" - stwierdził Vuković w programie "Cafe Futbol".

"Nastąpiła rywalizacja o miejsce w składzie. Kulenović wygrywał ją z Jarosławem Niezgodą, a Gwilia z Carlitosem. Jestem rozsądnym człowiekiem i nie pozwoliłbym sobie na grę emocjami, która szkodziłaby klubowi" - dodał szkoleniowiec "Wojskowych".

