Lech Poznań walczył o przełamanie passy trzech meczów bez zwycięstwa, po porażkach z Legią Warszawa i Zagłębiem Lubin, a także remisie z Pogonią Szczecin. Lepszego przeciwnika do przerwania serii nie można było sobie wymarzyć - ostatnia w tabeli Korona Kielce.

Od początku spotkania gospodarze mieli dużą przewagę, która z każdą minutą zdawała się powiększać. Kolejne sytuacje marnowali jednak Jevtić, Gytkjaer i Jóźwiak, a kapitalną dyspozycją popisywał się w bramce Korony Kozioł. Do przerwy kibice na stadionie nie ujrzeli jednak bramek.

Po przerwie obraz gry się nie zmienił. Korona nadal pozwalała na bardzo dużo, jednak próbowała wychodzić z pojedynczymi akcjami, co Lech próbował wykorzystać atakując z kontry. W 64. minucie, po rzucie rożnym, piłka znalazła się w siatce po strzale głową Rogne. VAR uznał jednak, że piłka trafiła piłkarza Lecha w rękę, przez co gol musiał zostać anulowany.

Gospodarze próbowali atakować w ostatnich minutach, jednak ich akcje wyglądały nieporadnie, przez co ich seria meczów bez zwycięstwa przedłużyła się do czterech spotkań. Lech jest na 9. miejscu w tabeli, a Korona awansowała na 14. pozycję, przez co na ostatnie miejsce spadła Wisła Kraków.