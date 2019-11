Była 58. minuta spotkania Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok. Martin Pospisil próbował odebrać piłkę jednemu z rywali, ale zrobił to niefortunnie. Tak bardzo, że najpierw rozciął nogę, a w końcowej fazie wślizgu bardzo nienaturalnie ją wygiął. Sytuacja wyglądała dramatycznie, a pierwsze diagnozy mówił o możliwym złamaniu kości. Kontuzjowanego gracza musiało zabrać pogotowie, które przewiozło go do pobliskiego szpitala.

W szpitalu okazało się, że na szczęście do złamania kości nie doszło, więc uraz skończy się jedynie na konieczności zszycia rozciętej skóry. Piłkarzowi założono cztery szwy, a rana na kilka dni wyłączy go z treningów. - Nie jest tak źle, jak wyglądało to na początku. Martin z czterema szwami na nodze wyszedł już ze szpitala i ruszył do domu - napisał na Twitterze rzecznik prasowy Jagiellonii, Kamil Świrydowicz. - Teraz wszyscy trzymamy kciuki za naszego kibica! Walczysz chłopie! - dodał, nawiązując do dramatycznej sytuacji, podczas której jeden z fanów z Białegostoku spadł z trybuny.