- Jeden z naszych kibiców miał wypadek w trakcie meczu [Piast - Jagiellonia]. Obecnie trwa walka o jego życie. W tym momencie porzucamy sportowe emocje i łączymy się w modlitwie - napisał w piątek późnym wieczorem portal Jagiellonia.net na swoim koncie twitterowym.

W mediach społecznościowych pojawiło się także wideo z wypadku. Doszło do niego w drugiej połowie, kiedy kibice Jagiellonii cieszyli się ze strzelenia kontaktowego gola. To właśnie wtedy z wysokości kilku metrów - przelatując przez barierkę - spadł na ziemię jeden z białostockich kibiców. Choć pomoc nadeszła błyskawicznie, upadek z wysokości wyglądał makabrycznie. Widać to najlepiej na poniższym nagraniu.

Trener Jagiellonii: To nasze najsłabsze spotkanie w tej rundzie

Piast wygrał z Jagiellonią 3:1 i został nowym liderem ekstraklasy. Mistrzów Polski wyprzedzić mogą jednak Cracovia i Legia, które swoje spotkania zagrają w sobotę. Drużyna Ireneusza Mamrota pozostaje na siódmym miejscu w tabeli. - Nie chcę na gorąco robić analizy. Będzie na to czas. Trzeba myśleć o następnych meczach, ale to spotkanie było naszym najsłabszym w całym sezonie - powiedział po meczu Ireneusz Mamrot. - To jest nasza czwarta porażka i z pewnością zasłużona. Tamte trzy były zupełnie inne. Dziś pod każdym względem było to dla nas bardzo nieudane spotkanie - dodał.

Jagiellonia po przerwie na mecze reprezentacji zagra z ostatnią w tabeli Arką (24 listopada), a Piast zmierzy się z Lechem (22 listopada).