Wisła Kraków po sześciu ligowych porażkach z rzędu znalazła się w strefie spadkowej, będąc na 14. miejscu w tabeli. W tym czasie zanotowali kompromitującą przegraną aż 0:7 z Legią Warszawa, a ostatnie punkty zdobyli 14 września, gdy zremisowali 1:1 z Koroną Kielce. Z tego powodu rozpoczęła się dyskusja o przyszłości Macieja Stolarczyka, trenera "Białej Gwiazdy".

Lukas Klemenz, obrońca Wisły Kraków, przyznał w rozmowie z "Przeglądem Sportowym", że Stolarczyk powinien zostać na stanowisku trenera. - To nie wina trenera, że straciliśmy gola. On wybiera, kto jest najlepszy na daną pozycję, ale to my odpowiadamy na boisku. Wcześniej popełnialiśmy dużo indywidualnych błędów. Dlatego wydaje mi się, że nie może być tak, że sobotni mecz zadecyduje o jego dalszej pracy. Powinien dostać większą szansę. Był w Wiśle, gdy jej nie szło. Zrobił z tą drużyną coś, czego wielu trenerów by nie dokonało. Teraz powinien dostać duży kredyt zaufania. Wiadomo, że wyniki nie są najlepsze, ale jeśli ktoś ma nas wyciągnąć z tego bagna, to tylko on - przyznał Klemenz.

Nikt w klubie nie uważa, że najbliższy mecz z Arką Gdynia jest pierwszym spotkaniem z serii meczów o utrzymanie w lidze. - Jest jeszcze masa meczów. Kończy się pierwsza runda, ale jeszcze nie sezon. Głęboko wierzymy, że jeśli wygramy w sobotę, zaczniemy serię w drugą stronę. Wisła Płock przegrała w Lubinie 0:5, a potem zwyciężyła sześć razy z rzędu. Nam też może się to zdarzyć - podkreślił Klemenz.

Decyduje się przyszłość Wisły Kraków! Tajemniczy wpis Jarosława Królewskiego

Nikt nie stara się ukrywać, że Wisła Kraków jest w bardzo złej sytuacji. - Najbliższe 2-3 tygodnie zadecydują o przyszłości Wisły Kraków - napisał tajemniczo Jarosław Królewski, biznesmen i właściciel firmy Synerise, który pomógł uratować Wisłę na przełomie 2018 i 2019 roku, gdy wydawało się, że upadek klubu jest nieunikniony.