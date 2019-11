Po potknięciu Pogoni Szczecin, która zremisowała 1:1 z Lechem Poznań, zespół Waldemara Fornalika stanął przed szansą awansu na pozycję lidera ekstraklasy. Pierwsza połowa nie potwierdzała jednak, że to Piastowi powinno zależeć na wygranej. Od początku przeważał Górnik Zabrze, jednak nie potrafił przenieść swojej przewagi na stworzenie okazji bramkowej. Do przerwy na tablicy wyników znajdował się bezbramkowy remis.

Sytuacja zmieniła się po przerwie. Już w 51. minucie Jodłowiec otrzymał kapitalne podanie z prawego skrzydła, oddał silny strzał na bramkę Chudego. Próbował interweniować Wiśniewski, ale zrobił to na tyle niefortunnie, że skierował piłkę do własnej bramki. Radość Piasta nie trwała jednak długo. Pięć minut później Matuszek strzałem głową pokonał Placha.

Obydwa zespoły atakowały, jednak znakomicie spisywali się obydwaj bramkarze. Najpierw kapitalnie interweniował Plach, który zatrzymał Jimeneza w sytuacji sam na sam, a kilka minut później Chudy odbił piłkę zmierzającą do bramki po strzale Tuszyńskiego z dystansu.

Tym samym Piast Gliwice nie wykorzystał okazji do objęcia pozycji lidera ekstraklasy. Zespół Waldemara Fornalika znajduje się na 2. miejscu, tracąc punkt do liderującej Cracovii. Górnik Zabrze jest 11., mając stratę 5 punktów do będącej na 8. miejscu Lechii Gdańsk.