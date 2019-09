Żadna nie zagrała meczu życia, ale czy to problem, skoro do pewnego zwycięstwa wystarczyło zagrać po prostu dobrze? Polskie siatkarki pewnie pokonały Hiszpanię 3:0 (25:20, 25:20, 25:19) w 1/8 finału ME 2019 i zasłużyły na niezłe noty. W środę w ćwierćfinale nasz zespół zmierzy się z Niemkami.

Fot. Marcin Stępień / Agencja Gazeta