zebrzec 2 godziny temu Oceniono 5 razy 3

Nikt mi nie powie... to byl cały biznesplan by lansowac to drewno kulenovica w europie. wiem że dzis legia nie grala z realem madryt, ale juz w Glasgow w ostatni kwadrans Nizgoda zrobił wiecej niz przez kilka meczów ten kaleka z bałkanow, Okazuje sie ze puchary sie skonczyly i juz nawet Carlitos wyszedł, Vuko, zrobiles wszytko by Legii nie bylo w fazie grupowej i ..udało ci sie.. h..wy sabotazysto!