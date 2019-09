gunston 2 godziny temu Oceniono 1 raz 1

Każdy raczej wie, że przerwa na reprezentację to w Ekstraklasie jest okazja do zwalniania trenerów. To jest jesienne okienko zwalniania trenerów nr 1, będzie jeszcze kolejne. Zarządzanie w polskich klubach piłkarskich to jest jedna, wielka komedia. Tylko trenerzy się nie śmieją.