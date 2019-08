Jarosław Jach ma zostać wypożyczony do Rakowa Częstochowa z Crystal Palace na rok. Beniaminek ekstraklasy zagwarantuje sobie również opcję wykupu piłkarza na stałe i według Weszło nie będzie to kwota poza zasięgiem finansowym polskiego klubu. Jeszcze kilka dni temu Jach przekonywał, że wolałby nie wracać do Polski, lecz przyznawał, iż toczą się pewne rozmowy.

Jarosław Jach stracił szanse wyjazdu na MŚ 2018

Jach półtora roku temu odszedł z Zagłębia Lubin do Crystal Palace za trzy miliony euro. Jednak nie zdołał nawet zadebiutować w ekipie "Orłów". Dodatkowo przez brak gry stracił szanse wyjazdu na mundial - Adam Nawałka dał mu szanse w sparingach z Urugwajem i Meksykiem i był zadowolony z jego postawy, ale nie chciał ryzykować powoływaniem piłkarza, który nie gra regularnie. Jach był wypożyczany z angielskiego klubu do tureckiego Rizesporu (9 spotkań, 1 gol) oraz do mołdawskiego Szeryfa Tyraspol (18 spotkań).