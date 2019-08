Lech Poznań powalczy o mistrzostwo Polski?

W ramach działań w Polsce promowana jest też możliwość wykorzystania Asystenta Google do uzyskania informacji o terminach rozgrywek czy wynikach meczów. - Chcemy skutecznie dotrzeć do jak najszerszego grona Polaków, także tych mieszkających poza granicami naszego kraju, którzy interesują się futbolem i kibicują polskim drużynom. Nowy serwis Ekstraklasa.TV i towarzysząca mu aplikacja to nasza inwestycja w przyszłość wobec nieuchronnie zmieniającego się sposobu konsumpcji mediów. Dzięki tym rozwiązaniom chcemy być jak najbliżej naszych kibiców, dostarczać im treści zgodnie z ich preferencjami, szybko i w dogodnej dla nich formie. Z naszych propozycji jedni wybiorą transmisje meczów, inni chętnie zobaczą tylko najciekawsze akcje, jeszcze inni podsumowania meczów. Wszystko to już zapewnia nasza platforma OTT. Wyzwaniem, które obecnie sobie stawiamy, jest dotarcie z informacją o tym serwisie do Polaków w różnych zakątkach świata – komentuje Marcin Animucki, Prezes Zarządu Ekstraklasy S.A.

W związku z uruchomieniem nowej platformy Ekstraklasa.TV ligowa spółka nawiązała współpracę z polskim oddziałem amerykańskiego potentata w branży internetowej. Od początku sezonu 2019/20 pokazuje na swoim kanale Ekstraklasa.org na YouTube skróty meczowe już kilkanaście minut po zakończeniu każdego meczu – w Polsce 30-sekundowe, a poza granicami kraju – 2-minutowe. Dzięki nowej strategii treści tylko w ciągu pierwszych 5 kolejek obecnego sezonu kanał ten odwiedziło ponad 658 tys. osób, a liczba subskrypcji wzrosła o 9,2 tys. do 34,5 tys., co stanowi wzrost w stosunku do ubiegłego sezonu o ponad 1/3. Jednocześnie, klipy z akcjami meczowymi tego sezonu wygenerowały na profilu Ekstraklasa.org na YouTube ok. 1,5 mln odtworzeń, co oznacza, że w ciągu 4 tygodni skróty i akcje meczowe obejrzało już więcej internautów niż przez cały sezon 2018/19. Rekordową liczbę wyświetleń, tj. 117 tys., wygenerowała indonezyjska gwiazda futbolu Egy Maulana. Od początku sezonu 2019/20 internauci obejrzeli już treści trwające łącznie 1,7 mln minut na kanale Ekstraklasa.org na YouTube.

Kontent wideo udostępniany przez ligową spółkę jest też widoczny w specjalnej sekcji wyszukiwarki Google z wykorzystaniem funkcjonalności, jakich używają największe ligi na świecie. W rezultacie po wpisaniu w wyszukiwarkę Google hasła „Ekstraklasa” bądź nazwy konkretnego klubu grającego w lidze, wyświetla się tzw. Google OneBox, który zapewnia użytkownikom dostęp do danych aktualizowanych w czasie rzeczywistym, w tym do terminarza meczów, statystyk, informacji o zawodnikach, a także linki do materiałów wideo dostępnych na profilu Ekstraklasa.org na YouTube. W rezultacie aż 35% ruchu na tym kanale pochodzi bezpośrednio z Google OneBox.

Ponadto, Google i Ekstraklasa realizują kampanię informacyjną dotyczącą możliwości zapytania Asystenta Google o terminarz rozgrywek Ekstraklasy czy wynik meczu ulubionej drużyny. Wystarczy uruchomić Asystenta przytrzymując przycisk ekranu głównego na swoim smartfonie lub mówiąc "OK Google", a następnie zapytać np. jaki jest terminarz Ekstraklasy, czy jaki był wynik ostatniego meczu wybranej drużyny.

W ramach dotychczasowej działalności na YouTube Ekstraklasa publikowała na swoim oficjalnym kanale "Ekstraklasa Official Archives" wszystkie archiwalne mecze wraz ze skrótami od sezonu 2012/13 do sezonu 2018/19. YouTube jest również wykorzystywany przez Ekstraklasę do pokazywania klipów typu Digital Near-Live z powtórkami bramek, wysyłanymi w trakcie meczów do użytkowników aplikacji mobilnej. Rozwiązanie to było testowane podczas kilku spotkań ubiegłego sezonu i jest już regularnie dostępne.

