Czy Lech Poznań może walczyć o mistrzostwo Polski?

REKLAMA

Marko Vejinović podpisał trzyletni kontrakt z Arką Gdynia. Klub nie ujawnił oficjalnej kwoty transferu, ale pewne jest, że dla Holendra pobił swój transferowy rekord. Przypomnijmy, że Vejinović był w poprzednim sezonie wypożyczony do Arki Gdynia z AZ Alkmaar i mocno pomógł Arce w utrzymaniu się w ekstraklasie. Holender był jedną z gwiazd zespołu i kluczowym piłkarzem w środku pola. Do tego w 14 meczach strzelił 5 bramek.

Imponujące CV

Swoją karierę Vejinović zaczynał w małym holenderskim klubie Zeeburgia. Następnie trafił do szkółki Ajaxu Amsterdam, był także w FC Utrecht, a następnie w AZ Alkmaar. W Eredivisie debiutował w 2009 roku w barwach klubu z Alkmaar, który zdobył wtedy mistrzostwo Holandii. Następnie od 2009 do 2013 roku reprezentował barwy Heracles Almelo. Tu zagrał w 112 meczach i zdobył 14 bramek. W sezonie 2009/10 Heracles zdobył Superpuchar. Kolejnym klubem było Vitesse Arnhem (2013/14-14/15) , gdzie zagrał 75 spotkań i zdobył 15 bramek. Stąd trafił do Feyenoordu Rotterdam. W 2 sezonach (15/16 i 16/17) zagrał w 31 meczach, zdobył 1 bramkę. W sezonie 2015/16 Feyenoord zdobył Puchar Holandii, a rok później mistrzostwo. W lipcu 2017 Vejinović wrócił na zasadzie wypożyczenia do AZ Alkmaar, a następnie klub wykupił go z Feyenoordu. 29-letni pomocnik ma na koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Holandii U-17, U-19 i U-21.

Arka Gdynia po sześciu kolejkach nowego sezonu ekstraklasy zajmuje ostatnie miejsce w tabeli. Drużyna Jacka Zielińskiego nie wygrała żadnego spotkania. Dwa zremisowała, cztery przegrała. W następnej kolejce zagra na własnym stadionie z Górnikiem Zabrze.