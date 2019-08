- Żadnej oferty nie mamy, ale jego głowa jest już dalej niż bliżej. Wiemy, że jego agent cały czas pracuje, szuka mu klubu - usłyszeliśmy w niedzielę wieczorem na Łazienkowskiej, gdzie pytaliśmy o przyszłość Carlitosa. A pytaliśmy dlatego, że Hiszpan nie znalazł się w kadrze Legii na niedzielny mecz z ŁKS (3:2). - Jeżeli chodzi o Carlitosa, to o jego braku zadecydowały kwestie prywatne. Był przewidziany do gry w dzisiejszym meczu. I to wcale nie znaczy, że nie wystąpi już w barwach Legii - powiedział Aleksandar Vuković na pomeczowej konferencji.

REKLAMA

Wątpliwości się jednak pojawiły, i to od razu. Wypowiedź trenera niewiele w tej kwestii zmieniła. Wszyscy spekulowali dalej, bo wiadomo było, że za tymi "prywatnymi sprawami" nie kryje się nic innego, jak transfer. O tym, że Carlitos chce z Legii odejść, usłyszeć można było już od kilku tygodni - od kiedy Vuković zaczął pomijać Hiszpana przy ustalaniu składu. Tylko że wcale nie jest powiedziane, że odejdzie. A nawet jeśli, to wcale nie musi odchodzić szybko, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich okno transferowe zamyka się dopiero 30 września. A to właśnie ten kierunek był wymieniany w kontekście transferu Carlitosa.

Carlitos leci z Legią Warszawa do Glasgow

Na razie Carlitos obrał jednak kierunek na Glasgow. Hiszpan znalazł się bowiem w kadrze na rewanżowe starcie z Rangers FC. Legia do Szkocji wyleci w środę w samo południe. Wieczorem na stadionie Ibrox odbędzie trening, gdzie dzień później o 20.45 zmierzy się z Rangersami. Stawką spotkania będzie awans do fazy grupowej Ligi Europy. Tydzień temu, w pierwszym meczu w Warszawie, padł bezbramkowy remis.

Carlitos był gościem Pawła Wilkowicza i opowiedział o swoim przyjeździe do Polski: