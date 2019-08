Po zdobyciu mistrzostwa Polski Piast Gliwice stracił kilku ważnych piłkarzy. Do Lazio Rzym odszedł Patryk Dziczek, do Legii Warszawa wrócił Tomasz Jodłowiec, do Stali Mielec przeszedł Mateusz Mak, do Brentford FC Joel Valencia (najlepszy piłkarz poprzedniego sezonu ekstraklasy), a do Mallorki Aleksandar Sedlar. Wiele wskazywało, że Gliwice opuści także Piotr Parzyszek. Najlepszy strzelec Piasta w ubiegłym sezonie ( autor 9 goli) miał trafić do Frosinone Calcio, drużyny z Serie B.

Piast Gliwice nie przypomina drużyny z poprzedniego sezonu

Oferta odrzucona

Tak się jednak nie stanie. Tak przynajmniej twierdzi "Przegląd Sportowy", gdzie czytamy, że Piast zażądał za swojego napastnika 2 mln euro, a oferta Frosinone wynosiła "tylko" 1,3 mln euro + 200 tys. euro w bonusach. Propozycja Włochów została odrzucona.

Po 6. kolejkach nowego sezonu Piast ma 11 punktów i zajmuje piątą lokatę w lidze. Liderem jest Śląsk Wrocław, który uzbierał już 14 "oczek".