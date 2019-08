Czy Lech Poznań to kandydat na mistrza Polski?

REKLAMA

Patryk Tuszyński podpisał z Piastem Gliwice do czerwca 2021. W umowie zawarto opcję przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. - To kolejny krok w mojej przygodzie z piłką. Chciałbym pokazać się z jak najlepszej strony i będę dążył do tego, by obie strony były zadowolone z efektów. W ostatnich tygodniach Piast wykazał się dużą determinacją, a rozmowa z trenerem Fornalikiem przekonała mnie, żeby tutaj trafić powiedział Tuszyński po podpisaniu umowy.

Tuszyński opowiada o swoich atutach

Tuszyński do Gliwic trafił z Lubina. W Zagłębiu występował od sierpnia 2017 roku. W tym czasie rozegrał 64 spotkania, w których zdobył 15 bramek oraz zanotował pięć asyst. Wcześniej, wychowanek Marcinki Kępno, występował m.in w MKS Kluczbork, Jagiellonii Białystok, Lechii Gdańsk, Sandecji Nowy Sącz.

- Sądzę, że nie będę miał problemów z aklimatyzacją. Wszędzie gdzie dotychczas byłem, przynosiłem dobrą energię do szatni i jestem przekonany, że teraz będzie podobnie. Jestem takim typem zawodnika, który może dużo pomóc drużynie. Potrafię dłużej utrzymać się przy piłce i to będę chciał pokazać w Gliwicach i spróbuję poprawić swój bilans strzelecki z poprzedniego sezonu - przekonuje nowy nabytek Piasta na łamach oficjalnej strony klubu.

Tuszyński w drużynie Piasta ma zastąpić kontuzjowanego Daniego Aquinę. Hiszpan, który już w 1. kolejce ligowej uszkodził pachwinę, prawdopodobnie tej jesieni nie pojawi się już na boisku.