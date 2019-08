75pk 2 godziny temu Oceniono 6 razy 4

sensacją to było jak Wisła Kraków na przełomie lat 90/00 nie strzeliła 5 goli w meczu, a Frankowski i Żurawski mieli mniej niż po 25 goli w sezonie, poza tym co to była za piłka, człowiek nie mógł uwierzyć że to Polska drużyna (bo byli tylko Uche i Cantoro) a teraz każdy może wygrać z każdym ot z przypadku